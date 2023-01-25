宜蘭傳統藝術園區在春節期間以「兔躍獅跳」為發想，推出「傳藝走春、玩one、兔two、獅three」一系列活動，每天吸引大批遊客前往感受濃濃年味；今（25日）在民間習俗中為初四迎財神，遂大家最引頸期盼的「錢兔似錦、跋杯祈福幣」接連兩天登場，讓遊客福氣財氣一整年。

大家最引頸期盼的「錢兔似錦、跋杯祈福幣」接連兩天登場，讓遊客福氣財氣一整年。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今初四為「接神日、迎財神」，宜蘭傳統藝術園區舉行最傳統的三獻禮儀式，迎接文昌帝君、工藝祖師爺、戲曲祖師爺等神明返回傳藝文昌祠；並特製限量兔年「錢母」紀念幣，憑指定消費金額或全聯福袋兌換券，向文昌帝君虔心擲筊祈願，就有機會獲得紀念幣或「躍春迎福紅包袋」等小禮物。

宜蘭傳統藝術園區舉行最傳統的三獻禮儀式，吸引滿滿的觀禮人潮。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

來自桃園的張小姐，是首位獲得文昌祠錢母的幸運兒，他們一家今早5時從桃園出發，就為了到傳藝遊玩，孩子們也是第一次看到傳統的接神儀式，覺得十分特別，除了拿到瑞獅發送的糖果很開心，獲得帝君賜福的錢母讓他們感到興奮跟幸運，開啟美好的旅程。

特製限量兔年「錢母」紀念幣。（全聯善美的基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

明日除了上、下午有各一場「錢兔似錦、跋杯祈福幣」活動，還有超萌福利熊、虎利及財神爺快閃踩街、拜年發喜糖，更多活動詳情可至宜蘭傳藝園區官網查詢。