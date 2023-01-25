新北市長侯友宜今（25）日趁大年初四到淡水天元宮參香，除了視察交通疏導的情況外，也參加了新北市景觀處規畫的「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」活動，欣賞天元中種植的台灣特有種「天山三色櫻」，並與現場民眾拜年、問好，期間還有熱情支持者大喊「總統好」，展現高度人氣。

新北市長侯友宜（中）大年初四到淡水無極天元宮參拜以及賞櫻走春，不少民眾搶著跟侯握手拿福袋、也有人則直接高喊總統好，侯友宜則表示，今年是疫情緊繃後首個春節假期，特別來看交通狀況，也跟民眾說聲新年快樂。（張鎧乙攝）

淡水天元宮是新北市著名的賞櫻勝地之一，除了3月開花吉野櫻之外，還有已經盛開，由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的台灣特有種「天山三色櫻」，最大特色是擁有粉白色、粉紅色、深粉色3種花瓣色彩，花期約在每年1月中下旬，恰巧適逢今年的農曆春節假期。

侯友宜也到三色櫻花林欣賞美景。（呂健豪攝）

為了讓民眾春節期間可以觀賞櫻花美景，順道到淡水走春，景觀處特別規畫「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」活動，除了白天之外，春節連假期間的每日下午4點半到晚間8點半，都會點上迷幻燈光，讓民眾可以觀賞櫻花在夜間的不同風情。

民眾爭相與侯友宜握手，充分展現出他的高人氣。（呂健豪攝）

侯友宜今天也親自到淡水水天元宮，除了參香祈福之外，也到櫻花步道欣賞極具特色的三色櫻，從廟殿移動到櫻花步道的途中，許多民眾也爭相與他握手問好，甚至有熱情支持者連番大喊「總統好」。

侯友宜表示，在新春連假期間，民眾可以帶著家人、朋友，一起到天元宮祈福、賞櫻，安排一趟粉色系之旅感受大自然的美景，此外也可以遊覽青春山海線造訪淡水老街、漁人碼頭及紅毛城等周邊景點，大啖淡水美食。

景觀處建議民眾，前往賞櫻可搭乘大眾運輸，賞櫻專車可至淡水捷運站或輕軌淡金北新站搭乘，上午8時由捷運淡水站發車，尖峰10至15分鐘一班車，末班車則在下午5時自天元宮發車，避免塞車及找停車位的麻煩。