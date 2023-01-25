「十年難得一遇」的「最強寒流」襲捲日本，成田機場路面結冰，導致一架貨機降落時打滑，撞上卸貨車輛。另外暴雪導致城市交通癱瘓，JR西日本有多達15輛列車卡在鐵軌上，乘客被困在車廂內長達5至8小時，甚至有許多人被送醫治療。

最強寒流席捲日本，東京成田機場路面結冰，一架ANA貨機降落時打滑，撞擊卸貨車輛。

綜合日本《讀賣新聞》、TBS電視台報導，最強寒流襲捲日本，東京成田機場路面冷到結冰，當地時間今25日上午7時45分，一架從香港起飛的全日空（ANA）貨機降落成田機場後，準備駛往貨運區停機坪時不慎打滑，撞上附近一輛正在進出貨物的車輛卸貨設備，事故發生時，成田機場的氣溫為攝氏零下2.6度，所幸沒有造成人員傷亡。

最強寒流席捲日本，JR西日本多輛列車停駛、卡在鐵軌上，導致乘客受困車內數小時，多人身體不適送醫。

另據《讀賣新聞》、日本放送協會（NHK）報導，「最強寒流」降下的暴雪導致包括京都線在內等JR西日本多達15輛列車卡在鐵軌上停駛，乘客甚至受困車廂內長達5至8小時不等，至少3輛列車中有乘客表示身體不適，最終多達13名乘客被救護車載走、送醫。

一名60多歲婦女表示，她是24日晚間6時從京都站搭乘電車前往山科站，結果電車在停靠山科站前停了下來，25日凌晨2時列車才廣播請乘客下車，步行前往附近車站，婦人一共在白雪覆蓋的鐵軌上走了幾十分鐘才抵達山科站，此前她受困車廂內多達8小時。

最強寒流席捲日本，JR西日本多輛列車停駛、卡在鐵軌上，導致乘客受困車廂內6、7小時。

另一名32歲男子同樣是在24日晚間從京都站上車，一直到25日凌晨2時30分才被要求下車，他一共受困車廂7小時，他一共步行約1小時才抵達山科站。

男子說受困車廂內2至3小時後有愈來愈多乘客開始排隊上廁所，車上有很多人身體不適，有些人被抬上擔架送走，他認為官方應該早點行動。

報導指出部分乘客因為車廂內溫度下降而身體不適，也有乘客因為想上廁所而按下緊急按鈕，要求「開門」、「請盡快把我送到附近車站。」