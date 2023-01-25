大年初四迎財神，屏東縣長周春米在屏東熱帶農業博覽會發送小紅包，且是為響應今年熱博彩稻「卡娜赫拉的小動物」所特製的卡娜赫拉兔兔紅包，造型超萌吸引大批民眾一早就排隊瘋搶，場面超壯觀，而隨著疫情趨緩，今年熱博也回到疫情之前的榮景，截至24日開園10天的入園人次已破65萬。

大年初四迎財神，屏東縣長周春米在屏東熱帶農業博覽會發送特製的「卡娜赫拉兔兔紅包」。（謝佳潾攝）

「這個紅包跟拜廟發送的兔兔紅包不一樣哦！」周春米笑說，大年初四特地來到屏東熱博發紅包，就是要發個不一樣的紅包，今年屏東熱博很精彩，應景兔年的彩稻「卡娜赫拉的小動物」實在可愛，從開園起就不斷吸引遊客入園搶拍，為此，縣府團隊也特製卡娜赫拉兔兔紅包要發送給民眾，祝大家新年快樂。

大年初四迎財神，屏東縣長周春米在屏東熱帶農業博覽會發送特製的「卡娜赫拉兔兔紅包」。（謝佳潾攝）

卡娜赫拉兔兔紅包發送消息一出，立即引起討論，縣府安排25日早上11點由周春米親自發送，結果9點一開園就有人坐在園區等，民眾說，特製的紅包太可愛，值得坐等2小時。

大年初四迎財神，屏東縣長周春米在屏東熱帶農業博覽會發送特製的「卡娜赫拉兔兔紅包」。（謝佳潾攝）

縣府表示，今年疫情趨緩，屏東熱博已經恢復疫情前的榮景，從14日開園起至24日（除夕休園）10天以來，已破65萬人次，24日單日入園人次更是逼近20萬，今年入園人次可望再創高峰。