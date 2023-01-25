112年春節加碼活動大樂透從1/20小年夜起天天開獎到元宵，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，截至大年初三（1/24），已進行5期開獎，累計已送出148組100萬元，總共1.48億元的加碼獎金，以中獎注數來看，則已有174位幸運兒中獎，且其中有123人是獨得百萬獎金，占比約七成（70.7％）。

台灣彩券表示，從系統資料來看，該174張中獎彩券的平均單張投注金額約1,765元，約為去年同期的2倍，從選號方式來看，有超過八成（87.4％）是採用電腦選號，而自選號碼中獎的只有12.6％。此外，有22張中獎彩券有包牌，占比約12.6％，和去年同期相較，包牌的比例大約是去年（8.7％）的1.5倍。就包牌中獎的22張彩券來說，近5成（45％）的中獎人是採用系統7（即「7連碰｣，一次包7個號碼，投注金額350元）來增加中獎機會，另有約三成（32％）的中獎人是採用系統8（投注金額1,400元），此外，採用系統9（投注金額4,200元）、系統10（投注金額10,500元）的占比各為14％和9％。

台灣彩券提醒，今年到元宵節為止，大樂透天天都有開獎，加碼的春節大紅包獎項總共要送出360組100萬元，目前還剩下212組100萬元，民眾可以參考上述中獎彩券買法，買張彩券，不要與大獎擦身而過了。

註：去（111）年春節加碼前5期的累計中獎注數為184注，平均單張銷售金額905元，選號方式中有17.9％為自選，82.1％為電選；包牌比例為8.7％。