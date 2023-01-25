新北市議會有民進黨議員表示，將組成「打侯戰隊」，以團體戰的方式監督侯市府；對此，侯友宜回應，新北的各項建設有2030的願景工程，不管哪個黨派，都是站在關心市政發展的角度，大家會同心齊力，讓民眾安居樂業。
侯友宜表示，這麼多年來，自己都會跟新北市所有議員並肩作戰、攜手合作，不管事哪一個黨派，大家都為共同的目標，好好的做事情，讓新北的市政在這幾年面對更大挑戰的過程當中，大家可以團結，挑戰2030的願景。
新北市議會有民進黨議員表示，將組成「打侯戰隊」，以團體戰的方式監督侯市府；對此，侯友宜回應，新北的各項建設有2030的願景工程，不管哪個黨派，都是站在關心市政發展的角度，大家會同心齊力，讓民眾安居樂業。
侯友宜表示，這麼多年來，自己都會跟新北市所有議員並肩作戰、攜手合作，不管事哪一個黨派，大家都為共同的目標，好好的做事情，讓新北的市政在這幾年面對更大挑戰的過程當中，大家可以團結，挑戰2030的願景。
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