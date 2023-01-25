高雄市長陳其邁是名潛水愛好者，且已有30年潛水資歷，近年來陳其邁忙於市政，已經很長一段時間沒有潛水，他特別趁著農曆年節前空檔時間到潛水專門店試裝備，並與「潛友」暢談潛水經驗，也盼望未來能再度至帛琉潛水並拜訪姐妹市科羅州，持續強化雙方各方面交流。

高雄市長陳其邁是名潛水愛好者，且已有30年潛水資歷，他特別趁著農曆年節前空檔時間到潛水專門店試裝備，並與「潛友」暢談潛水經驗。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

陳其邁特地在農曆年節前造訪潛水專門店，與業者張騏峯及潛水友人Tony暢談潛水經驗，還試戴潛水面罩與動物造型潛水頭套等裝備，他也分享潛水手勢、潛水熱點與潛水趣事，更開心挑選遮陽帽與潛水服等裝備，展現熱愛大自然的潛水咖精神。

高雄市長陳其邁是名潛水愛好者，且已有30年潛水資歷，他特別趁著農曆年節前空檔時間到潛水專門店試裝備，並與「潛友」暢談潛水經驗。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

「只要照片上很壯觀的，我大概都看過，但有時候可遇不可求。」陳其邁指出，他在1991年首次接觸潛水活動，後來加入台大潛水社，迄今已經有30年的潛水資歷，並擁有2張國際證照。他認為，綠島和蘭嶼是極佳潛點，水流強、難度高，但能見度可達60公尺，海中景色非常優美。

陳其邁表示，台灣是海洋國家，海岸線綿長，墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼等地都是潛水熱點，但仍有很多人認為海洋深不可測抗拒潛水活動，他認為，這是海洋教育需努力之處，學習潛水、游泳是要讓孩子知道如何保護自己，也藉此提升對海洋生態的保育觀念。

身為潛水愛好者，陳其邁曾造訪帛琉多達30次，充分感受到當地美麗的自然風景與熱情的人民。他表示，帛琉與台灣距離不遠，潛水點很多，隨著疫情趨緩、生活逐步回到常軌，期待不久之後可以再度到帛琉潛水並拜訪姐妹市科羅州。