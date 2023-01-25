飛機速度快，卻需要長跑道；直升機可垂直起飛，卻沒有高速度。這一直是個難以兼得的問題。現在英國的「弧光航空系統」(Arc Aero Systems,前身為Samad Aerospace)設計了Linx p9 ，這是一種帶有長機翼與2具推進器的直升機，在起飛時靠著主旋翼升空，之後立即切換成飛機模式，同時兼具靈活度與飛行速度。同時，Linx p9還是油電複合動力，顧及了環保的考量。

新阿拉斯拉(newatlas)報導，Linx P9像是飛機、直升機和旋翼機的混合體，它的空重僅1.9噸，9人座機艙明顯像直升機，頂部也有個13公尺的主旋翼，但是它卻沒有直升機用來抵消扭矩的尾旋槳，而且機身上又插著12.6公尺長的機翼，並且有2具推進螺旋槳，以及一個相當大的尾翼。這種「混搭風格」，還真難把它歸類成飛機，還是直升機。

Linx P9 直升機有一對長翼和推進器，能夠與飛機類似的速度飛行。(圖/(Arc Aero Systems)

據公司的介紹，Linx P9的主旋翼由電動馬達帶動，提升垂直起降所需的升力，然而一離開地面，它必然就會遇到反向的扭矩，造成機身的打轉；因此升空以後就立即啟動推進螺旋槳，施加一個前進的推力；只要空速提升，主旋翼就立即減速避免扭矩。

在如此巧妙的安排下，Linx P9的最大巡航速度可達到370 公里/小時，這已超過CH-47直升機的極速305公里/小時。

Linx p9的主旋翼以電動馬達帶動，在起飛之後就停止運作，避免多餘的扭矩。(圖/Arc Aero Systems)

雖然頂部主旋翼是馬達驅動，但是主要提供速度的推進螺旋槳，則是2具370 千瓦（約496 馬力）的渦輪軸發動機，這當然耗油與排碳，相對傳統。該公司表示，這是目前的權宜設計，未來可以使用綠能航空燃料，或是以氫燃料電池動力系統取代。

Arc特別強調，這型高速直升機物美價廉，每小時成本 505 美元左右，僅是同類型直升機的60%。

另一方面，Arc也表示， Linx P9比時下流行的多軸旋翼機來的安全，現在許多號稱「空中飛車」或「空中計程車」的多軸旋翼機，一但故障失去動力，就會像石頭一樣往下掉，而Linx P9巨大的頂部旋翼，即使失去動力也會因空氣推進而帶有一定程度的升力，就像降落傘一樣的減速效果，得以安全著陸。這是其他多軸旋翼機不具備的最後安全措施。

但是，它當然不能消除風險。就如上述提到的起飛過程，先由電動馬達驅動主旋翼，升空後立即切換成向前的推進引擎，這樣的系統過於複雜且有風險，要獲得飛行許可並不容易。