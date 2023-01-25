一名網友日前從北歐國家短期回台，為3歲孩子報名短期托兒所，希望讓孩子學中文還能適應台灣文化，還孩子入學後幾周竟說遭園長「拉長生殖器官並靠很近看」，孩子還說園長曾說「喜歡就要舔舔」，孩子屁股甚至出現瘀青，哭著說「爸爸我好痛可是都沒有人來救我」，目前已報警，當地社會局、教育局介入調查。

該網友在PTT發文，他的3歲孩子日前從北歐短期回台，他為此把孩子送到某短期托兒所，先前還與園長聊過教育理念，認為與歐洲體系相似，但孩子入學後出現情緒不穩，3周後孩子才說遭園長毆打，孩子稱園長會打生殖器和屁股，他才發現孩子屁股兩側有明顯瘀傷，孩子說「爸爸我好痛可是都沒有人來救我」。

孩子稱該名園長會拉長他的生殖器官並靠很近看，孩子還會突然會問爸爸說「我可以舔你嗎？」因為園長曾說對他說「喜歡就要舔舔」，目前孩子已離開幼兒園回到北歐，原PO也已報警，目前孩子仍有拒絕練習尿尿和在學校突然脫褲子等行為，目前當地社會局、教育局已介入調查。

原PO說孩子目前仍會一直問「壞人抓起來了嗎？裡面的其他小朋友呢」，他在貼文附上驗傷單和受傷照片；其他網友留言「這根本就是變態！應該要公佈出來」、「公開吧，不然會危害更多人」、「園長太噁心了」、「直接公布救救其他孩子吧」、「看了真的讓人超火大，到底什麼時候才能給孩子一個安全的教育場所」。