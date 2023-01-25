在大部分人還在放農曆春節假期期間，多位寶島羽球好手在超級500系列印尼羽球大師賽持續奮戰，女雙組合胡綾芳／林筱閔僅32分鐘以21比15、21比12擊退西班牙組合阿蘇爾蔓迪（Clara AZURMENDI）／柯拉蕾絲（Beatriz CORRALES），晉級16強。

第1局前半段西班牙比較多時間處於領先，胡綾芳／林筱閔在6比9之後拉出5比0攻勢，站上領先位置，雖該局中後段曾被逼到15比15平手，胡林配以連得6分結束這局，先拿下一局領先保險；第2局胡林配開局打出7比0氣勢，就此一路領先到最後，在大年初四這天收下漂亮的勝利。

男雙首輪，寶島組合蘇敬恒／葉宏蔚挑戰大會第2種子、日本組合保木卓朗／小林優吾，首局前段雙方曾互換領先，蘇敬恒／葉宏蔚兩度取得領先，不過在雙方6比6平手之後，日本組合透過聯拿4分稍稍開差距，與就此領先到收下一局；第2局蘇敬恒／葉宏蔚4比0先發制人，不過保木卓朗／小林優吾很快也展開反擊、追上分數，而蘇葉配在7比8僅1分落後之後連下4分，以11比8領先進入技術暫停休息，韌性十足的日本組合回到場上又是追平並超前比數，最終保木卓朗／小林優吾21比16、21比16取勝蘇敬恒／葉宏蔚。

寶島第2男單王子維力抗3局，可惜21比11、17比21、13比21飲恨法國波波夫（Toma Junior Popov），吞下雙方生涯交手首敗，這場失利之前，王子維2連勝過波波夫，而兩人目前在BWF世界巡迴賽共3次交手，都是3局打好打滿。