過年氣候不穩，甚至出現「雪崩式」降溫；台中市60歲熊姓男子日前因為外出，返家時急著找機車，頓時腦袋一片空白，遍尋不著下，跑到派出所求助，突然身體不適，呼吸急促、口吐白沫且意識模糊，警方趕緊打119將熊男送醫救護，所幸無大礙，警方也呼籲，寒流來襲盡量待在室內，外出注意保暖。

台中市警第三分局合作派出所指出，60歲的熊姓男子來派出所報案機車遺失，在受理報案過程中，黃發現熊男突然呼吸聲異常，接著又出現口吐白沫且意識逐漸模糊，因此不敢大意，立即撥打119通報救護，將熊男送醫。

醫院救護車到場時救護人員指示，先讓熊男身體平躺休息，並保持周遭空氣流通，密切注意其身體狀況，直到救護車將其送往急診室進一步檢查，員警通知熊男弟弟前到醫院照顧哥哥。

熊男當天在醫院檢查待身體恢復後，返回派出所繼續完成報案程序，他向員警表示，過去未曾發生類似情形，也不清楚為何會突然換氣異常，當下感覺身體相當不適；懷疑會不會跟近來氣候變化有關，警方呼籲多保暖。

警方提醒，近日氣候乍暖還寒，民眾須留意自身健康狀況，若身體不適，務必盡速就醫檢查，遇突發狀況可撥打119請助。「112年加強重要節日安全維護工作」，警方落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標，打擊犯罪、為民服務。