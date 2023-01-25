警方表示，美國華盛頓州今天稍早隨機攻擊槍殺3人的槍手，在致電母親後，飲彈自盡。

法新社報導，華盛頓州這起槍案前，加州昨天才發生兩起大規模槍擊案，共造成18人死亡。

華盛頓州亞基馬市（Yakima）警方說，21歲的本地男子哈多克（Jarid Haddock）晚間在1家便利商店內外行凶後逃逸。

警方在這個位於西雅圖東南方160公里、10萬人口的城市展開大規模搜捕行動，並警告行凶男子攜帶武器極其危險。

亞基馬市警察局長莫瑞（Matthew Murray）表示：「這似乎是場隨機攻擊。」

數小時後，警方接到1名女性打來的報案電話，稱這名遭通緝的男子跟她借手機。

莫瑞告訴記者：「然後他打電話給他的母親，自白犯案：『我殺了那些人』。」

急救人員趕到1家超市附近的現場，聽到男子自盡時的槍聲，「他們施以急救設法挽救他的性命，但他不久後宣告死亡」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120125