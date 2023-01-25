不少人關心新的一年運勢，小孟老師在臉書上分享星座工作運及感情運，工作旺的有獅子座、天蠍座、巨蟹座，工作運壞的是天秤座、射手座、雙子座；感情運佳分別是摩羯座、雙魚座、天蠍座，感情運差的則是射手座、金牛座、雙子座。小孟老師說，天蠍座工作運勢旺，有機會升官發財，提醒金牛座要注意感情問題，當心外遇。
【工作運旺3星座】
▍獅子座：
業績第一，機會湧現。
▍天蠍座：
升官發財，轉業大發。
▍巨蟹座：
被人看重，投資獲利。
【工作運差3星座】
▍天秤座：
捲入是非，惹到小人。
▍射手座：
突然疲倦，不宜高調。
▍雙子座：
業績欠佳，切莫轉業。
【感情運旺3星座】
▍摩羯座：
遇見正緣、愛意再起。
▍雙魚座：
突破曖昧，容易懷孕。
▍天蠍座：
暗戀成真、勇敢告白。
【感情運差3星座】
▍射手座：
注意金錢，熱度降低。
▍金牛座：
被人拒絕，當心外遇。
▍雙子座：
持續孤獨，不宜談錢。
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