不少人關心新的一年運勢，小孟老師在臉書上分享星座工作運及感情運，工作旺的有獅子座、天蠍座、巨蟹座，工作運壞的是天秤座、射手座、雙子座；感情運佳分別是摩羯座、雙魚座、天蠍座，感情運差的則是射手座、金牛座、雙子座。小孟老師說，天蠍座工作運勢旺，有機會升官發財，提醒金牛座要注意感情問題，當心外遇。

【工作運旺3星座】

▍獅子座：

業績第一，機會湧現。

▍天蠍座：

升官發財，轉業大發。

▍巨蟹座：

被人看重，投資獲利。

【工作運差3星座】

▍天秤座：

捲入是非，惹到小人。

▍射手座：

突然疲倦，不宜高調。

▍雙子座：

業績欠佳，切莫轉業。

【感情運旺3星座】

▍摩羯座：

遇見正緣、愛意再起。

▍雙魚座：

突破曖昧，容易懷孕。

▍天蠍座：

暗戀成真、勇敢告白。

【感情運差3星座】

▍射手座：

注意金錢，熱度降低。

▍金牛座：

被人拒絕，當心外遇。

▍雙子座：

持續孤獨，不宜談錢。

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