不少男性在意生殖器長度，台北馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕表示，健身時會讓男性生殖器看起來比較小，因為運動時血液會集中在肌肉及關節，視覺上看起來好像縮水了，但這只是暫時的生理現象。另外他也提醒，肥胖等慢性病會造成血液循環變差，進而影響勃起功能。

陳鈺昕醫師昨（24）日於個人臉書粉專指出，健身時會讓男性生殖器看起來比較小，原因在於運動時血液會集中往肌肉和關節送，減少對陰莖和陰囊的供給，會讓陰莖及陰囊看起來好像縮水了，但這只是暫時的生理現象，健身完後就會恢復原本的樣子。

陳鈺昕表示，很多人也好奇減肥是不是可以讓生殖器變大，事實上胖瘦不會影響長度。肥胖的人看起來生殖器較短是因為長期不運動導致啤酒肚變大，造成骨盆腔前面脂肪變得肥厚，外露的陰莖被肥肉隱藏起來，視覺上就會覺得小弟弟變小了。

陳鈺昕提醒，肥胖等慢性病會造成血液循環變差，間接性的讓男性勃起功能變差，所以運動瘦身腹部脂肪減少了，相對的視覺上GG也變大了。