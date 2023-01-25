春節賀年外籍教師也有招，嘉義市興嘉國際英語學院的南非籍教師Elelwani、任教於文雅及崇文、蘭潭國小的菲律賓籍教師Kezia，用自己家鄉母語來祝賀大家新年快樂，讓大家學習如何用不同國家語言拜年，為台灣年增添國際觀。

嘉義市菲律賓籍教師用家鄉母語賀新年。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

市府教育處表示，嘉義市持續推動國際教育2.0，深化雙語教學，教育國際化，校校有外師，目前有74位教師取得國際教育專業認證，平均每校有4位教師成為推動嘉義市國際教育2.0的領頭羊。

市府教育處長林立生指出，嘉義市2021年啟動雙語教育元年、開辦「全市英語日」，透過全英語活動讓師生歡樂學雙語，也以SDGs永續發展、元宇宙創新教學技術、嘉義歷史及生態軸帶的虛擬（VR）、擴增實境（AR）平台為主題，發展市訂國際教育雙語課程，帶領國中小在後疫情時代走向國際。

嘉義市南非籍教師用家鄉母語賀新年。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市英語資源中心主任蕭慧蓮說，今年市聘外師專案有11名外籍教師在國中小巡迴任教6、7年級學生，還有國教署補助計畫9位外籍教師以及中心外籍顧問，共有美國、加拿大、澳洲、英國、菲律賓、南非、貝里斯等國家的21位外師。

蕭慧蓮說，為提升嘉義市外籍英語教師的教學專業，111學年度起英資中心每月定期辦理工作坊，讓外師互相交流、學習中國文化以及如何運用在地資源教導學生，這次春節也讓外師學寫春聯，體驗過年文化，並邀請外師用自己家鄉母語來教大家拜年，為兔年增添國際色彩。