台中大里區80歲吳姓阿嬤先生、兒子早逝，留下2名仍在就學的孫子和媳婦和她相依為命，一家四口原本靠其媳婦打零工維生，唯其媳婦卻跌斷手失去工作，霧峰警分局內新派出所女警盧品妤執行訪查勤務發現失智又行動不便的阿嬤一頓當三餐吃，飯菜涼餿餿，盧品妤自掏腰包購買物資與日新里長顏子等人共同送暖，盼能讓吳家在年節不必再吃冷飯。

內新里長顏子說，吳阿嬤先生和兒子早逝，其媳婦較為弱勢，原本在工廠打工維持家計，近年卻因摔斷手待業在家，因其住屋為阿嬤先生留下，全家只靠中低收入戶補助，兩個孫子又在就學，生活相當拮据。

最近阿嬤又出現失智、失能狀況，女警盧品妤執勤時發現阿嬤經常媳婦一早準備的三餐出門打零工後，阿嬤三餐就吃冷菜冷飯，家中家徒四壁，詢問里長後發現阿嬤一家境遇，亟需物資援助，因而自掏腰包購買白米、泡麵、醬油等生活物資，偕同內新所副所長林尚融、日新里長顏子及警察志工一起到家慰問，並送上春節紅包，盼吳家能順利度過眼前難關。

吳姓阿嬤一家人接到慰問品後頻頻致謝，場面相當溫馨。霧峰分局長陳祥麟表示，在歲末寒冬中，分局除了加強各項勤務，維護民眾生命及財產安全，防治各類刑事案件及交通事故的發生，並希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，共同關懷弱勢，發揮愛心，讓愛永不止息。