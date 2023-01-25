巫師賣掉前鋒八村壘之後的首戰對上獨行俠，雖然獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）豪取41分15籃板6助攻，巫師同樣有庫茲馬（Kyle Kuzma）30分、畢爾（Bradley Beal）22分抗衡，兩隊的防守都不佳，巫師藉著萊特（Delon Wright）的壓哨抄截，終場127比126險勝。

東契奇29投16中，包括終場前37秒的一記投籃將比數追到1分差距，接著東契奇從畢爾手中抄球成功，巫師趕緊犯規將他送上罰球線。東契奇罰進第1球追平比分，但他罰丟了第2球，籃板球被巫師搶走，懊惱的東契奇又做出一個他常見的動作，就是撕裂自己的球衣。

巫師取得最後一波攻擊機會，若失敗也可打延長賽，但是在暫停過後，東契奇被吹防守犯規，獨行俠提出重播挑戰，裁判維持原判。巫師庫茲馬只罰進第2球，取得1分超前。獨行俠丁維迪（Spencer Dinwiddie）剩餘3.7秒時發界外球進去給東契奇，遭到包夾的東契奇試圖再回傳丁維迪，卻被巫師萊特伸手擋下，再見抄截！

獨行俠丁維迪此戰攻下20分8助攻，鮑威爾（Dwight Powell）22分。巫師賣掉八村壘給湖人，換來後衛努恩（Kendrick Nunn），但是戰況吃緊，努恩到最後都沒機會上場。