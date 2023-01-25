新北市長侯友宜除夕夜在臉書PO出吃水餃的影片，沒想到也意外引發政治風波，讓他被攻擊「吃水餃」是在向黃復興黨部表忠、爭取深藍支持，對於這樣的言論，侯友宜回應，水餃是平常就會吃的一個主食而已。
侯友宜解釋，不一定是在春節期間吃水餃，這本來就是平常會吃的主食，而且吃什麼並不重要，重點是過年期間跟家人在一起，從家庭的溫馨幸福凝聚力量，讓社會祥和，每個人和睦、平安，共同面對國家的未來。
新北市長侯友宜除夕夜在臉書PO出吃水餃的影片，沒想到也意外引發政治風波，讓他被攻擊「吃水餃」是在向黃復興黨部表忠、爭取深藍支持，對於這樣的言論，侯友宜回應，水餃是平常就會吃的一個主食而已。
侯友宜解釋，不一定是在春節期間吃水餃，這本來就是平常會吃的主食，而且吃什麼並不重要，重點是過年期間跟家人在一起，從家庭的溫馨幸福凝聚力量，讓社會祥和，每個人和睦、平安，共同面對國家的未來。
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