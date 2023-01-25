新北市長侯友宜除夕夜在臉書PO出吃水餃的影片，沒想到也意外引發政治風波，讓他被攻擊「吃水餃」是在向黃復興黨部表忠、爭取深藍支持，對於這樣的言論，侯友宜回應，水餃是平常就會吃的一個主食而已。

新北市長侯友宜（中）除夕夜臉書發文，指他年夜飯替家人下水餃，有評論者質疑，傳統台灣人的年菜裡，根本不可能出現水餃，此舉是在向外省人壟斷的國民黨靠攏，或向黃復興表忠，爭取深藍支持，侯25日到淡水無極天元宮參拜受訪表示，水餃是他平常的主食，吃什麼不重要，強調過年過節和家人一起才幸福。（張鎧乙攝）

侯友宜解釋，不一定是在春節期間吃水餃，這本來就是平常會吃的主食，而且吃什麼並不重要，重點是過年期間跟家人在一起，從家庭的溫馨幸福凝聚力量，讓社會祥和，每個人和睦、平安，共同面對國家的未來。