外傳前副總統陳建仁點頭接任行政院長，國民黨立委江啟臣今天表示，大過年人民希望看見改變，民進黨選在這時候改組內閣，如果只是派系考量大風吹，恐怕只會讓人民更加失望，覺得這是歹戲拖棚，有政府會放假。

江啟臣質疑，陳建仁出任行政院院長的願景，到底是什麼？是經濟內閣、國防內閣、公衛內閣，還是要改善兩岸？如果沒有明確施政方向，那恐怕只是證明民進黨內部派系妥協，最後以派系考量找陳來救火而已。

江啟臣也提到，目前除閣揆外，其他的閣員仍然不清楚，千萬不要只換閣揆，沒換閣員。

江啟臣說，民進黨兩個前後任的副總統分別擔任閣揆與民進黨黨魁，會不會變成最後是兩個副總統的競爭，而非合作，這也讓外界充滿很多疑慮；民進黨主席賴清德已經說要杜絕黑金，解決學術倫理問題，就看新的內閣成員有誰。

江啟臣認為，其實人民想要問的是，新內閣打算做好什麼？哪一項可以腳踏實地做好？而不是靠包裝或大內宣；大過年期許陳建仁能以民眾的利益為念，做實事、多包容、少政治，相信天主應該也是這樣期許的吧。