今天是大年初四，前總統馬英九在立委楊瓊瓔陪同下，一早前往大雅永興宮及后里中社花市發放福袋，兩人不約而同都穿大紅外套「撞色」，相當喜氣。只見時間未到，民眾已經大排長龍，一個上午共發出近2500個紅包，現場洋溢著濃厚的年節氛圍。馬英九說，紅包上有許多古代文字，也請大家猜猜看。

前總統馬英九與立委楊瓊瓔大年初四撞衫了。（陳淑娥攝）

前總統馬英九大年初四參拜大雅永興宮並致贈香油錢，立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、大雅區農會總幹事林國永及多位里長陪同。永興宮主委朱宗敏稱讚馬前總統連續多年到大雅發紅包向鄉親拜年，感受到滿滿誠心熱情。

前總統馬英九請大家猜猜看紅包袋上的文字。（陳淑娥攝）

馬英九發送辦公室自製的「九兔」久久吉祥、錢兔似錦紅包，雖寒流來襲，大雅及后里均吸引近千名民眾排隊，更有人提前3小時來等候，人龍綿延200多公尺，親和力與高人氣依舊。

前總統馬英九在立委楊瓊瓔陪同下，一早前往大雅永興宮及后里中社花市發放福袋。（陳淑娥攝）

馬英九指出，每次拜廟都會祈求「風調雨順」，再加上「颱風疫情小」，大家都知道，颱風一定要有，但是不能大，疫情小的沒關係，但是不要太大。而國泰民安還要出口增多，出口多、經濟才會好，子孫多、人丁才會旺。

身穿喜氣紅外套的楊瓊瓔半開玩笑說，剛剛馬前總統一下車，與她互看一眼說「我們兩個撞衫了！」馬前總統參拜媽祖時特別強調，準備非常豐盛的五穀，祝福大雅「大豐收」。市議員吳呈賢祝福鄉親朋友新春愉快，兔年行大運，兔飛猛進！

馬英九在大雅永興宮發放1200多個「九兔」紅包袋，前後停留50分鐘，接著轉往中社花市一下車就受到民眾熱烈歡迎，第一位排隊民眾說，他8點30分就來了，等了3個小時，拿到馬前總統的紅包討個吉利，好運一整年。

中社花市董事長賴啟文邀請馬前總統享用烤肉大餐，飽食之後到花海區欣賞鬱金香。馬英九在中社花市也發了1100多個「九兔」紅包袋，接著與立委楊瓊瓔、市議員邱愛珊、后里區長賴同一及多位后里里長品嘗烤肉BBQ，他大讚美味好吃，接著走訪歐式花園，看到各色鬱金香迎風搖曳，稱讚絕美夢幻媲美荷蘭。