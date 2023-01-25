2022年是半導體行業投資慘痛的一年，從晶片嚴重短缺轉變為庫存過剩，堪稱半導體業風向球的德州儀器，24日公布上季營收下滑，是2020年以來首見，且預測本季獲利與營收預測均不如分析師預期，凸顯半導體景氣降溫衝擊。

根據《路透》報導，德儀去年第4季營收下降3.4%至46.7 億美元，終止2020年以來二位數的成長趨勢。德儀預估今年第1季營收介於41.7億美元至 45.3億美元之間，每股盈餘（EPS）落在1.64美元至 1.9美元，均不如分析師預期。

德儀執行長Rich Templeton說，財報資料顯示，除了汽車產業以外，所有終端市場的需求均表現疲弱。德儀投資人關係部主管Dave Pahl指出，去年第4季取消訂單的情況增加，因為客戶更傾向減少庫存。

花旗集團則預期，包括個人電腦（PC）、無線裝置及消費者終端市場將持續疲軟，在這個財報季過後，美國晶片業者的獲利預估將進一步下調，尤其英特爾和高通的財測恐令人失望。