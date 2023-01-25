過年必玩刮刮樂，一名男網友分享，在彩券行買刮刮樂試手氣，狂買了30幾張以後，竟然被他刮出100萬元的大獎，讓他當場愣住，冷靜下來以後，立刻掏出錢包，把裡面的現金逐一發給在場的所有顧客，並直接認彩券行老闆娘當乾媽，引起網友熱烈討論。

一名男網友在Dcard上發文分享，去彩券行買刮刮樂，刮開發現中獎了，仔細比對金額發現，中獎金額高達百萬，讓他當場腦袋一片空白，後來同行的朋友幫他重新數了一變，才確認中了100萬元。

男網友表示，回過神來以後，他立刻跟身邊朋友擁抱，並掏出錢包裡面的現金，發給了在場的所有顧客，並且直接認了彩券行老闆娘當乾媽。而他至今都覺得一切都不像是真的，也才知道原來「做夢都會偷笑」的說法是真的。

貼文引起網友討論，不少人好奇詢問，到底買了多少才可以中100萬元？對此，原PO則回應說，他就在彩券行裡面一張刮完就再買一張，過程中有些有中獎，有些沒有，不過，在刮中100萬之前，中獎的最大金額也才1500元，大約括了30幾張以後，才中了100萬，但中獎前他大概虧了17000元。