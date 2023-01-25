中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增1萬6329例本土個案及189例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周三少4439例，減少約21.4%。

指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為4歲男童，曾接種1劑新冠疫苗，無慢性病史。1月15日發燒、嘔吐，1月16日因持續發燒及意識改變至急診，新冠快篩及PCR均陽性確診，並出現高燒41.1度及抽搐，檢查有心臟酵素升高及血壓偏低，診斷疑似腦炎及心肌炎、敗血症，收治加護病房使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥等治療。頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，雖經積極治療仍不幸於1月17日病況惡化過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

截至今(25)日公布兒童重症共304例，包括：MIS-C 200例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡43例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

指揮中心表示，今日新增之16,329例本土病例，為7,147例男性、9,169例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,240例)，高雄市(1,907例)，桃園市(1,815例)，臺中市(1,742例)，臺北市(1,640例)，臺南市(1,327例)，彰化縣(857例)，新竹縣(510例)，苗栗縣(420例)，新竹市(410例)，屏東縣(408例)，雲林縣(380例)，基隆市(305例)，宜蘭縣(272例)，南投縣(267例)，嘉義縣(249例)，花蓮縣(184例)，嘉義市(165例)，臺東縣(101例)，金門縣(77例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月2日至1月21日，死亡日期介於今年1月12日至1月22日。

指揮中心說明，今日新增189例境外移入個案中，為100例男性、89例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去(2022)年12月25日至今年1月24日。