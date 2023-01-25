台南一名男子前年透過交友軟體認識國中少女小芳（化名），2人在Instagram暢聊性愛話題，男子說「提示一下我喜歡白虎」，女子說「讓你吃」，之後2人約到漁光島車震，男子還拍下3張裸照傳給小芳朋友；小芳後來將此事告知社工，法官判處1年3月徒刑，宣告緩刑3年。可上訴。

判決書指出，男子在前年11月透過交友軟體Zenly、Instagram認識當時14歲女子小芳，2人晚上約到漁光島遊玩時，男子竟在轎車後座發生性關係，當時還拍下拍攝小芳裸露胸部、陰部、下體貼合的照片各1張，男子之後還把照片傳給小芳的同學看，小芳最後崩潰向社工告知此事。

法官審酌2人在Instagram上對話，男子說「提示一下我喜歡白虎」、「真好奇你會穿怎樣讓我好好處理一下」、「第一次我就要奪走嘍」、「洗乾淨等我哦」，小芳則說「讓你吃」、「真理褲加小可愛」；小芳在法庭上稱當時有明確稱因為月經拒絕發生關係，對方仍拿出保險套硬上。

法官認為2人對話紀錄中小芳對於性暗示語言並未反對，且在車上發生性行為時還自行脫衣服，認定男子依十四歲以上未滿十六歲男女性交罪、拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪論處，判處1年3月徒刑；後來又因無前科、也已賠償15萬元，宣告緩刑3年。可上訴。