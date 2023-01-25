詹姓被害人去年3月在臉書臨時工社團應徵工作，卻將自己的帳戶、存摺寄給詐欺集團，當發現自己帳戶遭警示後，立刻向警方報案，員警經過半年偵辦，鎖定35歲林男、20歲陳女，兩人也是賺外快方式幫忙取簿，分別利用大賣場的置物櫃取簿，都成為詐騙的幫凶，訊後依詐欺罪送辦。

中正一警分局去年3月接獲詹男報案，指稱自己應徵臨時工，對方以發放薪資程序為由，誘騙詹姓被害人將提款卡與密碼以超商店到店之方式寄出，等到事隔幾日，詹姓被害人欲領錢時發現帳戶遭警示凍結，才驚覺遭詐騙，

警方調閱取件超商之周邊監視器，確認詹姓被害人寄出之包裹是由林姓犯嫌領取，繼續追查發現，林姓犯嫌依詐欺集團指示將包裹放進賣場之置物櫃內後即離去，不久後由另一陳姓犯嫌前來拿走並交付給詐欺集團上手。專案小組鎖定林男、陳女並查緝到案。

林、陳供稱，幫忙取簿是為了打工賺錢，故透過網路應徵輕鬆好賺的打工，都是聽從電話指示完成工作，見警方找上門才知道被詐欺集團利用當取簿手，無奈之餘也只能大呼冤枉，警方訊後將二人法移送。

警方呼籲，勿輕信求職話術而將帳戶或密碼資訊等重要個資文件寄出或交給陌生人，恐成詐欺人頭帳戶，想打工增加收入者應慎選工作內容，輕鬆好賺的工作通常都暗藏玄機，應小心確認才不會淪為犯罪份子利用的工具。