香港天王郭富城與方媛結婚多年育有2女，近日方媛在社群上傳她抱著兔子的祝賀的照片，而她穿著寬鬆肚子微凸，再度引發網友猜測她是否懷有第三胎，而方媛雖未正面回應卻也沒有否認。

方媛日前在IG上曬出她身穿洋裝，抱著白兔在鏡頭前擺拍的照片，文中寫下新年祝福，然而照片曝光後，因為寬鬆的穿著加上腹部稍微隆起的模樣，讓許多網友紛紛直喊恭喜「感覺肚子好大了，要生個兔子男寶寶了」、「她好像懷孕了」、「用這個（兔子）擋住肚子不合適」。

對此，方媛並沒有回應這些網友的疑問，僅回覆一位網友說她「又瘦了」的留言，解釋自己並沒有瘦，但也未否認懷孕的猜測，事實上，郭富城先前受訪曾表示，不排除再有孩子，認為一切順其自然也不會強求，如今方媛曬出寬鬆裝照片，再度引發外界聯想。

2017年郭富城迎娶小22歲的大陸網紅方媛，但郭富城只與岳父相差約2、3歲，因此一開始外界十分不看好這對父女戀，不過保養得宜的他完全不顯老態，看起來也比同齡人年輕非常多，讓許多人大讚真不愧是凍齡天王。