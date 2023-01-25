大年初四副總統賴清德25日到台中市北區元保宮、太平區慈興宮參香並發放1元福袋，所到之處受到支持民眾歡迎，等待領福袋的人龍綿延數公里，他也祝福民眾大家金兔迎春、揚眉吐氣，還特別以兔子繁衍生殖能力強為寓意，祈求每個家庭多子孫多福氣。

副總統賴清德25日到台中市北區元保宮發放1元福袋。（馮惠宜攝）

賴清德初四在台中市4座廟宇參香、發福袋，其中位於台中北區元保宮為賴厝廍的庄廟，台中市長盧秀燕每回參選一定來此參拜，賴清德到元保宮時強調自己是第一次到此，感到很光榮；而太平區慈興宮昔日是眷村重地，現場等待領紅包的人潮破千，滿滿支持人潮也顯示賴當選黨主席後超高人氣。

副總統賴清德25日到台中市太平區慈興宮參香並發放1元福袋，支持民眾排隊人龍綿延數里。（馮惠宜攝）

賴清德致詞時表示，他祈求台灣風調雨順，也保佑台灣疫情早日結束，人民可以過正常健康的日子，台中市四時無災，並預祝大家金兔迎春、揚眉吐氣；他表示，今年金兔年歲次葵卯，卯時是在一年早上5點到7點，也就是太陽要升起時，一天的開始，代表希望，葵卯年的兔年是充滿希望的一年，雖然國際各項研究機構都預計今年全球景氣不會好，台灣剛好歲次葵卯年是充滿希望的一年。

他也要民眾學習兔子機智、謹慎而且有技巧的特性，相信台灣一定可以度過難關，且他也說，兔子繁衍生殖能力很強，要抱孫或要做爸爸媽媽的今年是很好的一年，期許每個家庭多子孫多福氣。