載有22名船員的香港籍貨輪今天上午在日本長崎縣海外沉沒，搜救人員在日韓之間的強風狂浪海域中救出至少14人，並持續搜尋8名失蹤船員。

日本海上保安廳發言人以不具名方式告訴法新社說：「共有14人獲救。我們還不清楚他們的情況和國籍。」

他說，其中6人是被協助這次行動的韓國海洋警察廳所救起。

濟州地方海洋警察廳告訴法新社，目前為止獲救的人中有11人「意識不清」，並說獲救船員已送至日本長崎。

美聯社報導，韓國官員表示，韓國海洋警察廳以及日本海上保安廳的船隻和飛機以及兩艘商用船隻還在搜尋其他失蹤船員，但風浪過大阻礙搜救進度。

日本海上保安廳發言人說，排水量6651噸的香港籍貨輪JIN TIAN昨晚11時15分左右在日本專屬經濟區發出求救信號，約莫3個半小時後沉沒。

這艘裝載木材的貨輪在日本長崎縣西南方約160公里、韓國濟州島以南約150公里處沉沒。

濟州地方海洋警察廳表示，船長最後一次透過衛星電話與當局聯繫是在凌晨2時41分左右，表示船員將棄船，幾分鐘之後貨輪便沉沒了。

根據日韓官員說法，船員國籍分別為14名華人和8名緬甸人。

日本海上保安廳發言人表示目前尚不清楚這艘船沉沒的原因，也沒有跡象顯示它與另一艘船相撞。他說，貨輪沉沒後，惡劣的天候導致日本巡邏艇和飛機無法立即抵達現場。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120125