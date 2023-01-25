位在後龍鎮外埔沿岸的文化部文化景觀合歡石滬，因受東北季風帶來強浪衝擊，去年底發生小規模缺損，經地方石滬維護協會通報後龍鎮公所、縣府等機關，卻發現從今年起已無經費維修，目前缺損部分快速擴大，近百米的石滬業已傾覆，苗栗縣議長李文斌獲報後已全力籌議搶救，地方期望盡速籌款搶修，以免歷史文物毀於一旦，並呼籲中央繼續編列預算維護這座有2百年歷史的石滬文化遺物。

後龍鎮外埔沿岸的合歡石滬傾倒損毀部分目前已有近百米。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮、竹南鎮等地區，過去向為平埔族道卡斯族人世居地，尤其是後龍鎮目前仍有新港東西社及10班坑的南社等道卡斯族聚落，過往，道卡斯族人在沿海地區設置多處石滬來捕撈海產，傳至漢人維繫這項傳統漁法，至今後龍鎮外埔地區沿岸的石滬群中，僅乘毋乃、合歡等2座石滬，存在歷史都在2百年上下，因而在2015年由文化部文資局列入國家文化景觀，地方上並成立石滬永續維護協會共同保護這項文化資產。

後龍鎮外埔沿岸的合歡石滬是具有2百歷史的國家文化景觀，二河局並配合斥資全面修整沿岸護堤。（謝明俊攝）

由於石滬位處海岸，長年受到海浪侵襲，文化部從2019年起連續4年撥款共410萬元維修合歡、毋乃等石滬，經由縣府文觀局委由後龍鎮公所管理，再委由石滬協會召集村內懂得維修石滬的老中青三代人員，負責每年維修工作。

後龍鎮外埔沿岸的合歡石滬傾倒損毀部分目前已有近百米。（謝明俊攝）

文化部這項維修經費不知何故至去年11月30日止，就未再撥款補助石滬維修，結果去年底一波強烈東北季風帶來強浪侵襲，將合歡石滬的西南角打出一個缺口，當地外埔里民前往石滬作業時發現，立即通報鎮公所、縣府文觀局，但卻發現無錢可修，搶修延宕下來，目前石滬缺損部分已擴大近百米寬，整座石滬牆面都被連日來的東北季風強浪催毀傾倒，合歡石滬危在旦夕。

後龍鎮外埔沿岸的合歡石滬是具有2百歷史的國家文化景觀。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌接獲地方陳情，立即協調農業處與南農漁會協商搶救措施，但因東北季風強浪持續侵襲擴大合歡石滬毀損，地方人士心急如焚，冀望政府機關能加快搶救行動，並希望中央能繼續補助石滬維修經費，以保護這座有2百年歷史的文化景觀。