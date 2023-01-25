台灣早餐店林立，想吃早餐有許多選擇，不少人喜歡配一杯豆漿，不但好喝又健康。內科醫師傅裕翔臉書粉專指出，豆漿對人體有很多好處，能增進腦部健康，降低失智症風險，還可以改善心血管健康、減少更年期不適，以及預防糖尿病，是早餐飲料的絕佳選擇之一。

▎增進腦部健康

豆漿富含的Omega3脂肪酸，是人體無法自行合成的健康脂肪，與降低失智症的風險有關；此外豆漿中的鎂、鈣元素，則能降低腦血脂，防止腦栓塞和腦出血。

▎改善心血管健康

豆漿是人體吸收鉀的好來源之一，有助於維持較低的血壓和規律的脈搏，豆漿含有的各類營養素，也對降低血清膽固醇濃度有益，能防止高血壓和冠心病。

▎減少更年期不適

每100cc的豆漿約含有25毫克的大豆異黃酮，可以補充女性雌激素，減少熱潮紅等更年期症狀。

▎預防糖尿病

研究發現，豆漿所含的大豆異黃酮，能降低血糖，並改善糖尿病患者的糖耐力，不僅可以預防糖尿病，還是少數適合糖尿病患者的健康飲品。

傅裕翔也提到，豆漿的營養含量與牛奶接近，每100毫升含2.8克大豆蛋白，而且大豆蛋白在品質上與乳清蛋白同屬最高評級的蛋白（PDCAAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score，國際公認蛋白質評估標準），同時又可以避免亞洲人常見的乳糖不耐症等副作用，可說是亞洲人最適合的蛋白質來源之一。