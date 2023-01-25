湖人、快艇25日進行洛杉磯內戰，湖人主將詹姆斯（LeBron James）飆進生涯最多的單場9顆三分球，豪取46分8籃板7助攻，包括外線14投9中。然而快艇雙星俱在，保羅喬治（Paul George）27分9籃板，里歐納德（Kawhi Leonard）25分9籃板，快艇從開賽一路領先到底，終場133比115輕鬆獲勝。

詹姆斯此戰寫下生涯新成就，原本的30支球隊之中，快艇是唯一沒有讓他攻下單場40分的球隊，今日不僅補完這個缺憾，還順道寫下自己單場9顆三分球的紀錄。詹姆斯是聯盟史上首位對30支球隊都砍過40分的球員，距離史上第一的總得分尚餘177分。根據美媒NBC統計，詹姆斯生涯最多分數來自於對戰公鹿（1751分），最少的是騎士（580分）以及湖人（829分），主要是他很長一段時間效力騎士。

快艇最多領先23分，曼恩（Terance Mann）攻下17分，鮑威爾（Norman Powell）替補射下22分，雷吉傑克生（Reggie Jackson）19分。湖人除了詹姆斯的神射表演之外乏善可陳，韋斯布魯克（Russell Westbrook）17分、湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）15分，加上詹姆斯只有3人突破兩位數得分，而且韋少13次出手僅命中4球。