澳洲網球公開賽女雙8強賽，台灣詹皓晴、中國大陸楊釗煊的海峽組合，25日對上美國組合佩古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff），兩盤比賽海峽組合都被壓著打，歷時51分鐘1比6、1比6無奈飲恨，佩古拉／高芙則是首度打進4強。

第一盤美國組合表現得相當強勢，而楊釗煊、詹皓晴都各被破1個發球局，其中詹皓晴的發球局更是連掉4分，「海峽組合」陷入0比5落後，雖然第6局終於保發、搶下局數，但接下來美國組合連下4分保發，並收下首盤。

第二盤首局輪到楊釗煊發球，詹皓晴兩波網前截擊機會失手，讓兩人再度陷入破發點危機，隨後詹楊配努力振作，不但救回4個破發點，詹皓晴也找到網前截擊手感，強勢回擊取分，讓海峽組合順利保發，可惜詹皓晴、楊釗煊接下來連續3個發球局不保，加上這一盤兩人在美國組合的發球局只拿到1分，只拿下這盤第1局的詹皓晴、楊釗煊連掉6局，最終不到1小時結束這場對抗。