農曆春節前，行政院長蘇貞昌向蔡英文總統提出總辭，據傳蔡英文在農曆年間的當面徵詢中研院院士、前副總統陳建仁，最終同意接任閣揆，承擔下階段的政府治理挑戰。對此，民眾黨立院黨團幹事長、立委張其祿25日直言，未來內閣可能出現「強兵弱將」，甚至導致「蔡賴關係」矛盾。

張其祿表示，在野尊重總統人事任命權，而陳建仁優點在於他是蔡英文相當倚重信任的人，但與蘇貞昌相反的是，陳並非強勢閣揆，甚至出現「強兵弱將」的問題，因閣員可能多為派系領袖和卸任的地方首長，將來難以協調掌控。

第二，張其祿指出，蔡英文可能和民進黨主席、副總統賴清德關係將出現矛盾。若陳建仁做的好，將可能和賴形成競爭；若做不好，對民進黨賴清德選總統形成政績不佳的影響。

第三，張其祿表示，民眾真正在乎的是「問題解決」，而非換人。未解的國計民生問題仍然繁多，像是何時發放現金、平均地權轉彎、查辦高端、農產行銷、低薪高物價、兩岸關係、台美經貿談判成果等等，皆須有高效度的行政院長及各部會首長儘速解決問題。

張其祿總結，樂見內閣改組帶來國家新的展望，期望若是由陳建仁出任行政院長，能夠以快速且務實的行動力加緊處理國家當前面對的經濟、國防、兩岸問題及民生挑戰，而非只是單純新瓶裝舊酒。