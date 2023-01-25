南投縣魚池鄉九族文化栽種5000多棵櫻花樹，是日本海外認證的賞櫻名所，目前園區枝垂櫻開七成、山櫻花九成，主力八重櫻僅含苞，預估2月4日開花5％，2月中盛開。另信義鄉草坪頭櫻花花況約三成，李花已盛開，彷彿紅白大對抗，遊客說，李花盛開、櫻花緋紅，美景讓人心情飛揚。

九族文化村枝垂櫻主要栽種在歐式花園，花況已有七成，情侶開心合影。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉九族文化的少數山櫻開了九成、已接近滿開，讓遊客驚艷。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

信義鄉農會梅子夢工廠長張志雄說，草坪頭玉山茶園面積約50公頃，為了提升茶園的觀光價值，茶農在園區遍植4000多顆櫻花，桃李數千顆，目前白色李花已經盛開，桃紅色山櫻花花況也有三成，緊接著還有粉色桃花接棒，紅花、白花、綠色茶園加上萬巒疊翠，成就優美景緻，歡迎來賞花、品茗、泡溫泉。

水里鄉阿本農場櫻花盛開，與油菜花相互輝映，美不勝收。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象局近年與農業試驗所跨域合作建置農業氣象觀測網監測系統，堪稱台版的「櫻花預報」，指九族文化村遊樂園區所栽種的八重櫻，預估1月底、2月初綻，2月4日開花5％，2月13日起盛開。

信義鄉草坪頭櫻花花況約三成，李花已盛開。（梅子夢工廠提供／楊靜茹南投傳真）

九族文化村經理黃瑞奇說，園區枝垂櫻主要栽種在歐式花園，花況已有七成，另外園區步道旁的少數山櫻開了九成、已接近滿開，園區主力八重櫻、重辦寒緋櫻僅含苞未綻放，九族櫻花祭將於2月6日至3月5日登場，台灣第一夜櫻也同步展開，將舉辦櫻花茶會、櫻花市集、浴衣出租，及推出櫻花餐桌、花見便當等春之饗宴。