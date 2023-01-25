不少人希望新的一年能擺脫單身，命學專家楊登嵙老師在《旺好運》分享12生肖愛情運勢，依照大吉、中吉、小吉來分類，感情大吉生肖分別為屬狗、羊、猴，其中屬猴的人，若是單身者告白容易成功；愛情長跑的人，近期適宜結婚，可好好把握。楊登嵙說，屬牛的人今年桃花比較弱，與異性難以投緣，若想避免感情破裂，記得切勿意氣用事，否則會讓第三者有機可乘。

【感情運勢大吉生肖】

▍生肖狗

2023年桃花運旺，單身者能從身旁的異性中找到心儀對象；已婚者要小心婚外情影響夫妻感情。在農曆正月、二月、十月、及十一月份期間感情進展較順利；農曆三月、及五月份感情容易無風起浪，彼此間要多加包容。

▍生肖羊

2023年感情運旺，熱戀中的男女，不妨考慮在今年結婚；單身者可多主動去爭取，但受白虎影響，情侶或夫妻容易受外人挑撥離間而影響感情，遇到事情需多加溝通，尋找根源把問題解決，不至於影響雙方的感情幸福。農曆三月、四月、及八月份桃花運不錯，應把握良機向新一步發展。

▍生肖猴

2023年桃花運頗旺，對單身者而言可開始展開追求，容易能告白成功，對於談戀愛已久者，則適宜結婚，特別在春夏季之間，感情會多姿多彩，正是締結良緣的好時機，有望修成正果，抉擇方面切勿拖泥帶水，以免誤己誤人。

【感情運勢中吉生肖】

▍生肖鼠

2023年感情狀況，對男性較爲有利，女性則平平；對男性而言，單身者可多留意身旁的女性，有機會找到伴侶，有伴侶者則可談婚論嫁；女性感情屬平淡而論，宜守不宜攻，應防爛桃花，盡量少接觸，有夫有妻的異性。

▍生肖虎

2023年感情上會出現一些意外的情緣，但多為霧水桃花，千萬不可陷入太深，以免誤己誤人，對於單身者感情上要隨緣不可強求，因逢害太歲影響，生肖虎在今年情緒波動較大，極易因小事而爭執矛盾，情侶間要互諒互解，才能維持良好的感情關係。

▍生肖兔

2023年受太歲的影響，感情上容易發生問題，有伴者情緒波動會較大，兩人相處時要小心謹慎，千萬不可意氣用事，以免一時衝動而讓感情破裂，有問題要溝通，互相體諒遷就，人緣容易有口角，必須盡快改善人際關係。

▍生肖馬

2023年有不少機會接觸異性，社交活動比較頻繁，但受「寡宿」影響，多數為擦肩而過，真正能發展為知己伴侶的少之又少，一切只能隨緣，切勿強求，對於有伴者則是在農曆二月、八月、及十二月份必須小心維繫，慎防感情出現危機。

▍生肖豬

2023年有暗戀對象者，不妨可採取攻勢，但受「華蓋」影響下，情緒波動將會比較大，喜怒無常，謹記勿義氣用事，否則必定感情破裂，飽嘗失戀之苦，與人交流需注意口角，較難找到知心好友，防三角戀愛，女人要自保名節，男人應防家庭破碎，會被小人暗害，得不償失。

【感情運勢小吉生肖】

▍生肖牛

2023年桃花運弱，與異性難以投緣，若想避免感情破裂，記得切勿意氣用事，否則便會讓第三者有機可乘，今年最易出現問題的月份是農曆的一月、三月及十一月。

▍生肖龍

2023年桃花運較弱，即使出現桃花也多爲霧水桃花，難有結果。因受「寡宿」影響，感情上容易出現孤單落寞的現象，易與戀人發生口舌矛盾，生活中彼此要互相包容，多增加溝通，才能維持原有的良好關係。

▍生肖蛇

2023年逢「寡宿」影響，對朋友及伴侶要求苛刻，容易引起對方不滿，若不注意及時加以改善，會形單影隻。此外感情思想必須看開些，得失隨緣，切勿太執著；感情易發生矛盾的月份是農曆三月及五月，彼此要互諒互讓，以免感情破裂而後悔。

▍生肖雞

2023年情緒起伏不定，波動較大，感情上亦變幻莫測，難以捉摸，單身者好於幻想，追求完美，但終歸美夢成空；已有伴侶者則應互諒互讓，避免一時沖動而使感情破裂，小心維繫，勿對另一半諸多挑剔，遇事多互相包容以免感情破裂而後悔。