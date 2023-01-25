屏東「家樂福彩券行」幸運刮出百萬獎，店員開心道，幸運兒就是與彌勒佛交換硬幣後中獎的，這是該店的特殊求財儀式。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

台彩過年限定推出的「2000萬超級大紅包」刮刮樂，今年共有7個頭獎2000萬、10個200萬加賓士休旅車、850個100萬等，當中屏東「家樂福彩券行」幸運刮出百萬獎，店員開心道，幸運兒就是與彌勒佛交換硬幣後中獎的，這是該店的特殊求財儀式。

家樂福彩券行謝姓店員指出，老闆準備開店時，有天夢到在百合花中的財神爺，於是到處尋找，後來在屏東市1間宮廟找到，並且一次就擲了3個聖筊把財神爺迎回店裡供俸，巧的是，財神爺下方還供奉1尊彌勒佛，老闆便想出店內專屬的求財儀式，即客人可以放硬幣在彌勒佛身上，交換拿下彌勒佛身上另一個硬幣玩刮刮樂。

結果不負眾望，今年過年幸運刮出百萬獎，謝姓店員說，印象中，中獎人是年約50歲男性，當天誠心拜完財神爺後，買了「2000萬超級紅包」，並跟彌勒佛交換完硬幣，刮著刮著就刮出百萬獎，中獎人驚訝不已，直呼心誠則靈、有拜有保庇。

謝姓店員說，這已經是店內第2次中大獎，第1次是在上個月開出今彩539的800萬，這次刮出百萬大獎後，25日一早店外就大排長龍，大家都想來沾沾喜氣，上門的客人比平常多出一半以上，雖然很忙但很開心。

台彩表示，截至23日，已刮出1個2000萬、2個200萬元加賓士休旅車、147個100萬元。