春節到來，各地都在歡喜慶祝春節，文藻外語大學招待來自印度、印尼、日本、德國、烏克蘭、美國等43名學生，透過春節舞獅、國樂等表演，向各國的學生推廣大陸傳統節慶，進行文化上的交流。其中，有來自仍在戰亂中的烏克蘭21歲女大生Valeriia Skrynnyk，Valeriia情緒激動表示，感受到台灣濃濃的人情味，感謝台灣人讓她覺得這裡是她第二個家。

印尼生彈奏印尼傳統樂器-科林堂(Kolintang)及安格隆(Angklung)表演。（文藻外語大學提供／崔正綱高雄傳真）

為慶祝春節到來，文藻大學於過年期間舉辦學生宿舍春節外籍生餐會，現場共有來自印度、印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、日本、德國、烏克蘭、美國、土耳其、吉布地等國共43名學生，另外有宿舍幹部工作人員6人、以及文藻師長27人，全部約76人一同歡慶迎春節。

活動開始，先由印尼生打頭陣，學生們彈奏印尼傳統樂器-科林堂(Kolintang)及安格隆(Angklung)表演，後來由文藻教職員國樂社演奏國樂「歡樂中國節」、「金蛇狂舞」及「羅漢戲獅」等樂曲，宣傳悠久的大陸年節文化，與各國學生們師生同歡。

後續外籍生餐會活動穿插投壺及擲骰子遊戲。由校內處室及教職員提供電子用品、毛毯、現金紅包、禮卷等獎品，讓外籍生歡樂過新年。最後校長陳美華致贈每位出席人員包有現金200元的紅包，主辦單位軍訓室也特別準備兔年紀念福袋贈送與會人員，福袋內有錢母金幣、吉祥卡、元寶糖果等，祝福所有學生，新的一年能平安發財。

校長陳美華致贈每位出席的學生現金200元的紅包。（文藻外語大學提供／崔正綱高雄傳真）

各國學生中，有來自仍戰亂頻傳的烏克蘭21歲女大生Valeriia Skrynnyk，Valeriia情緒激動表示，此次為首次過大陸傳統年節，感受到台灣人滿滿的熱情，想到以往親朋好友因戰爭顛沛流離，她感激得說，感謝台灣人讓她覺得這裡是她第二個家，她不僅要學習華語和中華文化，還要重新學習如何生活，並且努力享受生活。