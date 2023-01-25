桃園大園71歲黃姓老婦，思念在美國念書的孫子，昨晚搭公車想到機場附近尋親，卻不慎下錯站迷路，警方獲報後前往協助，利用證件查得戶籍並聯繫家屬接回；中壢84歲游姓老婦昨早騎腳踏車想回龍潭娘家，因年邁記憶衰退忘記路，就騎車繞了18小時行經八德、大溪，最後才繞到龍潭，體力不支倒地受傷被民眾發現報案，由員警協助送醫。

大園警分局竹圍派出所昨晚8時許接獲民防義警人員報案，稱有一名老婦呆坐在其住家門口，神情恍惚不知所措，疑似有失智情形，員警獲報後到場關心，但老婦對警方關懷提問無法明確回答，僅不斷重複說著想到機場找孫子。

員警見老婦身體被寒風吹得不停顫抖，先將她帶回派出所休息，並提供熱茶讓她暖暖身子，隨後在老婦包包裡找到證件，查詢戶役政系統後得知家屬聯繫方式，立即通知前來接人。

老婦的弟弟表示，姐姐有失智情形，近日又適逢春節團圓期間，讓她更思念在國外讀書的孫子，但因疫情關係無法前往探視，才自行搭公車欲前往機場尋親，所幸警方熱心協助，才讓姐姐能平安返家。

龍潭警分局中興派出所今凌晨3時許接獲報案，中興路九龍段弄底有老婦騎單車跌坐路邊，員警趕赴現場處理，因寒流來襲深夜氣溫遽降，老婦身體直發抖，經詢問卻遲遲無法清楚說明身分及住處，為顧及安全，隨即通報救護人員到場，將老婦送醫診療，所幸僅輕微擦傷無大礙。

桃園中壢84歲游姓老婦昨早騎腳踏車想回娘家，因記憶衰退忘記路，騎車繞了18小時行經八德、大溪，最後才繞到龍潭。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

家住中壢的游婦說，過年想騎單車回娘家團圓，豈料騎到一半不慎迷路，就在雨中從白天騎到凌晨，繞了18小時。員警耐心與老婦詢問年籍身分，再以警用電腦查詢，赫然發現老婦身分為昨晚家屬報案失蹤人口，隨即通知家屬到醫院將她平安帶返。

事後家屬表示，游婦早上就說過要騎車回娘家，直至晚上尚未返家，焦急地附近搜尋不著，才會去中壢住家附近派出所報案，所幸熱心民眾發現及警方協助，否則在寒流來襲氣溫驟降的天氣下，後果恐不堪設想。