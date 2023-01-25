一名女網友在路邊發現空停車格，開車到前方閃黃燈並準備倒車停入時，遭其他車輛插隊停入，讓她怒罵「明明已閃黃燈準備路邊倒車，就是有這種臉皮比牆還厚的」；不過多數網友認為她應從「後方」等待並插入車位，而非「倒車」駛入車位，網友留言「又不是前後都有車，直接車頭進去就好了」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前年初三開車時發現路邊停車格有空位，她於是「往前開」並閃雙黃燈示意後方，準備「倒車」進該車位，沒想到突然有輛車「硬插」進車位內，讓她直接下車拍照片PO文大罵「明明已經閃黃燈在準備路邊倒車停車，就是有這種臉皮比牆還厚的，硬是要給人插隊」。

「大年初三真的是讓我開了人生眼界」，該網友說對方明明看到她正在倒車，仍直接硬插進車位，她發文罵「祝你們『臭豆腐吃到瘋狂烙賽』…最後再祝你們『以後每停車必備插隊唷』」，引起其他網友熱議；其他網友留言「外出遇到這種沒有道德感的人真的會很生氣」、「如果是我我不會讓他，要耗大家來耗」。

不過有網友質疑原PO為什麼要倒車進車位，「車格這麼大，為何要倒車」、「又不是前後都有車，直接車頭進去就好了」、「停車一開始就要右前輪插入了」；原PO則解釋當時車位有兩輛車要出來，她才往前開，不過其他人仍認為「正常在後方等車走，不是到前方再往後退，而且這樣的做法也容易造成車禍」。