嘉義市春節初一至初四停止收運垃圾，但有5個地點定時收運垃圾，民眾騎機車、開車載垃圾去丟，嘉義市環保局清潔隊今天表示，初一至初三3天的垃圾量累計約145噸，比去年增加約5成，明（26）日恢復清運垃圾，上午及下午各有1次。

春節期間嘉義市蘇周連宗祠大門口旁定點收運垃圾，民眾晚上丟垃圾。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府因應春節期間民眾仍有清運垃圾需求，22日至25日（初一至初四）白天在蘇周連宗祠大門口旁、興嘉公園、經國新城升旗台前、南門圓環旁、友愛路停車場前安排時段收運垃圾，此外，文化路夜市人潮多，在蘇周連宗祠大門口旁、文化路噴水圓環有深夜定時收運垃圾。

市清潔隊長林文郁指出，統計22、23、24日的收運垃圾量約34.73噸、54.27噸、56.52噸，3天共約145.52噸，可能愈來愈多民眾知道定點收運垃圾，垃圾量比往年增加約5成。

林文郁說，26日初五有2次清運垃圾，上午9時起、下午3時起分別依原垃圾車收運路線沿街收運1次，還有原周一、周四資源回收的街道，也有資收車服務；27日起恢復正常清運，原周二、周五資源回收的街道，有資收車服務。