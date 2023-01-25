今天是大年初四，部分診所及醫院陸續恢復看診，原本預期確診數會有回補情形，但國內今天新增個案數仍較上周同期下降。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，可能部分民眾有篩檢但尚未就醫，確診數變化還要再觀察。

羅一鈞指出，今天新增個案數仍比上周同期下降，且診所恢復看診時間不一，預計初四到初六會越來越增加，不一定都是擠在今天回補，可能民眾有篩檢但還沒就醫確診，因此仍需觀察。不過他認為，即使確診數回補，疫情仍會維持下降趨勢，只是下降程度不如初一、初二這麼多。

另外，金馬小三通入境篩檢陽性率連續兩天掛零，1月22、23日分別有20人、21人入境，全數篩檢為陰性。大陸直航入境方面，1月23日共995人入境，其中38人篩檢陽性，陽性率3.8％，較前一天略升。

羅一鈞分析，目前大陸入境篩檢陽性率仍在低點，但有波動，不會一路往下降；很多人擔心大陸出現第二波疫情，但目前高峰才剛過，應不會這麼快出現第二波，這些波動都是在可預期範圍，將持續監測，以觀察對岸疫情變化。

指揮中心將在1月底宣布解除室內口罩政策，台大公衛學者陳秀熙建議，優先鬆綁接觸密度低的家戶、工作場所等，時間可望落在2月底；大眾運輸、大型集會等場合預計落在4月，而醫療院所及長照機構可能要等到6月。

羅一鈞回應，對於專家意見，指揮中心都會列入參考，研議方向會讓民眾容易了解及遵循；由於疫情變化很難預估，不可能預告6月全面脫口罩，但室內口罩鬆綁的方向是確定的，春節後就會和相關部會啟動討論。