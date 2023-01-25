造紙術、指南針、火藥及印刷術，被認為是改變了世界的幾項物品，也因此被統稱為四大發明，不過前立委蔡正元認為，「筷子」可說是大陸文化的核心之一，且歷史至少可追溯至7000年前，「中國人更應該向聯合國申請文化遺存，否則會被韓國人搶先申請走了！」

蔡正元今（25）日在臉書分享筷子的歷史，他指出自筷子發明後，就一直是大陸文化的核心之一，且相關文化圈的各個民族，也因此跟著使用起筷子，就如同日本與韓國一樣。

蔡正元提到，商代殷墟遺址曾出土青銅筷子，在3000年前就已製作的相當精緻，更讓人驚豔的是，在江蘇被發現的龍虬莊遺址，距今至少有5000年至7000年的歷史，同樣被發現有使用水稻及獸骨製作而成的筷子，「這證明中國人使用筷子吃飯，已經有5000年以上，甚至可能達到7000年！」

「中國人更應該向聯合國申請文化遺存，否則會被韓國人搶先申請走了！」蔡正元說，大家在使用筷子時，一定要記住手上的東西，可能已有7000年的歷史了，「中國人的四大發明，沒有把筷子算進去，實在大不敬。」