歌后張惠妹在今年農曆春節也返回台東與家人團聚，除夕夜也照慣例，在老家開直播與粉絲欣賞部落煙火迎新年，而今（25）日稍早她再度於社群開直播與粉絲分享台東聯合豐年祭的現場，而當中可見她的男友Sam也在旁陪伴，且男方與張惠妹家人互動看起來相當熟識。

直播中，張惠妹戴著白色棒球帽、墨鏡及口罩，身上還穿著一件厚外套將全身包緊緊，熱情地帶著線上的粉絲一同參與豐年祭的活動，且過程中時不時還有張惠妹的同學、朋友和親戚的會對著鏡頭熱情的打招呼。

除此之外，當中也發現張惠妹的男友Sam戴著黑色毛帽和眼鏡出現，雖兩人沒特別的互動，但只要鏡頭帶到Sam都會露出微笑，且從與他與部落的族人、親戚的互動中看起來十分熟識。

事實上，2011年張惠妹的男友Sam開始交往，至今已經有10年的時間，根據《三立新聞網》報導，Sam的弟弟同時也是藝人的正義曾透露，父母難免會擔心他們兄弟的婚事，而在被問到兄弟倆誰會先結婚，正義則笑回是哥哥「我覺得他有責任先」。