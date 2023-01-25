台中市東區樂成宮每年依循古禮，由董事長郭松益率領董監事，今年於大年初四25日抽出「國運籤」為「中上籤」，依照士農工商順序，象徵整體國運的士籤是「靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅；雲開月出照天下，郎君即便見太平」，廟方解釋，國運將是穩中趨堅的格局，年底將是轉捩點，一步一腳印、步步為營。

工業方面，抽出「此事和須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平」籤詩，樂成宮指出，因台灣軔性強，故可有一番新氣象出現，但應注意情勢變化作因應；然而商業方面將會是詭譎多變的一年，影響因素較多，須謹慎小心一些。

農業部份，抽出「勸君把定心莫虛，天註姻緣自有餘；和合重重常吉慶，時來終遇得明珠」籤詩，廟方解釋，稻作方面因受極端氣候影響，春夏季恐怕較難順遂如意，不過到秋冬季時將可掃除陰霾，出現有別於早冬的狀況而有不錯的收穫。

另商籤為「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風；戶內用心再作福，看看魚水得相逢」；樂成宮董事長郭松益說，台灣的商業在未來一年將詭譎多變，有較多影響因素，意謂投資人必須謹慎小心。

至於六畜飼養方面，樂成宮解說，會存在一些不利因素，計畫進行中將遭遇一些問題，故不宜躁進，須有風險管理意識，要耐心等待好的時機點出現再大展宏圖。

樂成宮表示，大年初四抽出台灣癸卯年的「四季籤」也就是「國運籤」，整體綜合尚屬中上籤，廟方人員也向旱溪媽祖祈願，保佑新的一年，國泰民安，在國人的努力下，經濟漸入佳境，人民安樂，大吉大利。