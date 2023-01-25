新埔鎮家廟宗祠林立，保存傳統建築之美與文化底蘊，今年的「2023年新竹縣花燈迎天穿 喜迎兔年來」，在縣定古蹟「潘屋」前草地展出兔年地景藝術，提供民眾拍照打卡，迎天穿重頭戲的花燈踩街，在疫情停辦2年後，將於2月10日熱鬧登場。

新埔潘屋在2020年修復完成，提供民眾認識新埔歷史，體會客家文化的空間，修復工程品質備受肯定，去年獲得第23屆「國家建築金獎-公共建設優質獎」首獎。

文化局在潘屋展出皮皮獅氣偶，周邊依傍兔子造型的「滿堂兔迎春」燈飾，還有數大為美的五色燈籠天幕，讓遊客欣賞歷史建築的同時，也與皮皮獅同樂。並特別在新埔鎮入口意象處打造五色燈籠牆迎接遊客，鋪墊濃厚的年節氛圍。

縣長楊文科表示，前2年遇疫情停辦踩街，今年疫情趨緩再度辦理，一定要讓「南蜂炮、北天燈，會動的花燈在新埔」的招牌再次被打響，重現最具客家特色的花燈踩街。

文化局長李安妤表示，除了在新埔潘屋及入口意象處打造的地景藝術外，自2月1日起原新埔鎮公所及新埔鎮民代表會周邊將有大型花燈靜態展，讓民眾搶先目睹花燈藝術之美。

重頭戲「花燈踩街迎天穿」活動將在2月10日於新埔中正路熱鬧登場，結合精采奪目的專業演出，及近50隊踩街與花燈隊伍，當天還有五色石集點換環保木質餐具活動，跟著皮皮獅一起蒐集五色石，共同響應天穿日愛惜自然及永續環保的精神。

此外，至踩街活動大會服務台處打卡按讚，還可兌換可愛兔子頭飾，讓遊客感受充滿活力與趣味的客家天穿日。