初五（26日）是重要的日子，俗稱「破五」，因此很多人會選擇在這天開市迎財神，小孟老師在臉書上分享5項禁忌包括，家中不可留垃圾、把家裡打掃乾淨、不可到別人家裡、不可睡午覺、不可罵人窮字，另外特別提醒舊春聯不可貼超過初五，否則窮神將會找上門。

【初五6項禁忌】

1、家中勿留垃圾：

初五要迎富送窮，因此需將垃圾丟出去，代表將窮神送走，財神自然就會來了。

2、打掃家裡：

初五這一天要將家中的地板、垃圾打掃乾淨，如此就能送走窮氣，家中保持整潔乾淨財神自然就會來。

3、不可去別人家裡：

初五不宜到別人家裡串門子，容易將晦氣帶給其他人，另一個說法是因初五大家都在送窮神，萬一走在路上不小心沾染窮氣那就不好了。

4、不可睡午覺：

初五要迎財神因此需要起來動一動對身體比較好，因古人認為不動代表窮，要動才會富，因此俗稱「恨窮」，另外很多商人也會選擇在初五開市。

5、不可罵人窮字：

初五為財神生日，因此不宜罵人窮或在人被後說他人很窮酸，萬一被財神聽到會不好。

6、舊春聯不宜放超過初五：

有貼喜氣春聯的朋友，財神比較會到家中來作客，因為門口越紅越喜氣，反觀舊春聯或破掉春聯必須要處理，不然窮神會找上門。