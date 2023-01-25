縣府農業處為推廣新竹縣好風光及在地農特產品，推出5個農業旅遊軸帶，其中「茶園橘鄉」涵蓋北埔、峨眉及寶山大隘三鄉，在春節連假期間吸引很多民眾逛北埔老街，品嘗東方美人茶，到峨眉鄉開心採橘。

新竹縣「茶園橘鄉」農遊帶，到北埔可品嘗道的東方美人茶（膨風茶）。（羅浚濱攝）

農業處長范萬釗表示，北埔和峨眉兩鄉生產東方美人茶（膨風茶）聞名國內外，電視劇「茶金」更讓北埔「黃金茶鄉」之名不脛而走，遊客到北埔老街吃客家美食外，也能品嘗道地的膨風茶，欣賞茶金取景的姜阿新洋樓等景點。

北埔鄉除膨風茶外，擂茶也相當有名，不少遊客也體驗擂茶DIY，將茶葉、穀物和其他食材磨碎後沖入熱水食用，具有特別香氣，也能補充身體所需的養分。逛北埔老街後可就近到六塘欣賞落羽松，品嘗筆柿。

范萬釗表示，峨眉鄉桶柑種植面積高達635公頃，產量佔全國45％，桶柑很耐儲存，產季是到清明節，年假期間有14家果園開放採果，吸引很多家長帶著小朋友驗體採果樂。

峨眉鄉十二寮休閒農業區是遠近馳名的景點，峨眉湖依山傍水，景致秀麗，遊客可以搭遊艇遊湖，欣賞峨眉湖不同的景緻，或走環湖步道、細茅埔吊橋和十二寮步道都是愜意漫遊的好去處，十二寮天使教堂的美麗建築和玻璃彩繪，也令人流連忘返。

峨眉鄉近年積極推廣種植油茶樹，農民們籌資成立赤柯山油茶工坊，製作優良的苦油茶等產品，自用送禮兩相宜，更是家常入菜的好選擇。遊客也可到悅鄉田園一品油茶入菜的餐飲，獨特滋味令人難忘。

遊客到寶山鄉可參與「橄欖流星雨」體驗，深入認識橄欖產業，到新城楓糖DIY黑糖饅頭，體驗甜蜜趣味。