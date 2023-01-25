在農曆春節期間，不只彩券行擠滿顧客玩刮刮樂，也有不少人會與親友玩麻將與撲克牌小賭一把，這些場景對於正在戒賭的患者而言，卻是賭癮復發的導火線。醫師建議，親友可邀請戒賭者出遊、走春，增加彼此互動頻率，同時協助管理金錢，不只轉移他們對賭博的注意力，也能修補因賭博而破裂的家庭關係。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師劉書瑋引述腦科學研究結果，指出賭博成癮患者前額葉及紋狀體部分功能出現問題，導致他們接受刺激後，容易不思後果，直接付出行動。特別在過年期間，大家打麻將、玩刮刮樂的風氣，加上新聞報導推播相關訊息，易使賭癮者回想起過去的賭博經驗，進而付諸行動。

他建議，賭癮者若習慣實體賭博，過年期間應盡量避免行經彩券行，在家中則要迴避親友打麻將、玩撲克牌的情景；若習慣線上下注、玩麻將遊戲等虛擬賭博，要儘早解除安裝相關軟體、刪除網站。

身為賭癮者的親友，則可如何從旁協助？劉書瑋說明，親友必須以堅定、理性與冷靜的態度面對賭癮者，不得因過年的放鬆氛圍，讓他們接觸賭博。尤其要給予信任、不作任何批判，避免賭癮者感到不被信賴、有壓力，進而將賭博當作發洩管道。

親友除要秉持上述態度，也應協助賭癮者轉移注意力及代管金錢。他建議親友藉一同出遊、拜廟、走春等活動陪伴賭癮者，以轉移對賭博的注意力。賭癮者信賴的親友，亦可主動要求管理金錢，向對方強調錢不會被花用，只是戒賭期間需要被保管，並協調出雙方可接受的代管額度。

不過，劉書瑋指出，臨床上反而是親友早已對賭癮者失去信任，應趁著過年的機會做出改變，不只要避免批評賭癮者，也可藉由拜廟、走春活動增加交流、互動頻率，讓家庭也成為賭癮者戒賭的支柱。