來自菲律賓的民眾艾爾莫及艾瑞爾日前騎機車環島旅遊，行經台東台9線省道加津林前路段，機車不明原因突然爆胎，無法行駛，幸獲台東警方熱心協助，2人繼續完成美好旅行。

大武警分局表示，多良派出所副所長張博文21日上午台9線公路上執勤時，見到2位民眾一前一後推著機車，因該路段車流量大，警方擔心其安危，便主動上前關心。

菲籍2民眾日前騎車環島至台東機車突然爆胎，2人在台9線推著機車，幸獲大武分局熱心協助。（大武分局提供／蔡旻妤台東報導）

經了解，2人從屏東出發，計畫至台東市區旅遊，不料騎到台9線加津林路段機車突然無法行駛，檢查後才發現是爆胎了，因人生地不熟，2人只好牽著機車沿路尋找機車維修站。警方得知後，協助聯繫機車行師傅前來維修，迅速排除故障，2人非常感謝警方的熱心幫忙，開心地要求與張博文合影。

菲籍2民眾日前騎車環島至台東機車突然爆胎，2人在台9線推著機車，幸獲大武分局熱心協助。（大武分局提供／蔡旻妤台東報導）

大武分局呼籲用路人使用動力交通工具時，應隨時注意車況，如胎壓、胎紋或油（電）量，以避免在行駛途中，車輛故障。若車輛臨時故障，應盡快在適當距離妥善放置警示牌，避免後車追撞，並聯繫道路救援或可撥110報案電話，警方立即到場協助。