加州舊金山南方2座農場23日發生槍擊案，釀成7死1傷，警方昨（24）日定調這起槍擊案可能是「職場暴力事件」。美國媒體更取得10年前法庭紀錄，顯示66歲華人兇嫌趙春利（Zhao Chunli，音譯）過去曾試圖悶死同事，甚至威脅用菜刀砍對方的頭。

66歲華人兇嫌趙春利（Zhao Chunli，音譯）23日前往加州2處農場開槍，造成7死1傷，他隨後被捕。

綜合美聯社、《舊金山紀事報》（The San Francisco Chronicle）報導，66歲華人農工趙春利23日下午2時左右持合法購買的半自動手槍，前往舊金山以南濱海城市半月灣（Half Moon Bay）他受僱的蘑菇農場掃射，造成4人死亡、1人重傷，他犯案後隨即驅車前往隔壁他先前受僱的蘑菇農場開火，造成3人死亡，兩起連續槍擊案一共造成7死、1傷。

趙春利後續開車前往加州聖馬提歐郡（San Mateo County）警長辦公室位在半月灣的分局，警方在停車場目擊趙春利在車內後將他逮捕。目前尚不清楚趙春利為何在犯案後開車前往警察局。

23日發生槍擊的加州蘑菇農場。（圖／路透社）

另外現階段仍無法得知趙春利的確切犯案動機，不過聖馬提歐郡警長辦公室發言人艾倫（Eamonn Allen）昨日表示，現有的所有證據指向「職場暴力事件」，7名死者中5人為男性，2人為女性，當中有亞裔及西班牙裔，部分罹難者為移民。

當被問道趙春利是否有犯罪紀錄時，艾倫強調沒有確切指標顯示他有能力「做這樣的事」。

警方推測，加州半月灣農場槍擊案可能是「職場暴力事件」。

不過《舊金山紀事報》取得2013年的法庭紀錄顯示，趙春利過去曾試圖悶死同事，甚至威脅用菜刀砍對方的頭顱，支持警方「職場暴力」的推測。

法庭紀錄顯示，2013年趙春利的同事兼室友王英九（Yingjiu Wang，音譯）向法院申請對趙春利的臨時禁制令，兩人為聖荷西（San Jose）一間餐廳的同事。根據王英九的禁制令申請內容，他稱趙春利在當年3月10日辭職，不過2天後卻闖進他房間要求支付薪水，王英九當下表示手上沒有支票，趙春利隨即威脅要殺了他，甚至抓起枕頭蓋住王英九的臉想要悶死他，王英九用盡全力才把他推開。

王英九說他之後大喊救命，另一名室友本來要進房幫忙，不過趙春利卻把房門反鎖，兩人開始在床上扭打，王英九最終說服趙春利停止動手，趙春利要求返回餐廳工作，不過王英九表示辦不到。法庭文件並未說明為何趙春利向王英九索取薪水。

66歲華人兇嫌趙春利（Zhao Chunli，音譯）23日前往加州2處農場開槍，造成7死1傷，他隨後被捕。（圖／路透社、聖馬提歐郡警長辦公室提供）

2天後王英九工作返家後遇到趙春利，趙春利再度要求返回餐廳工作，王英九在禁制令申請書中寫道，「如果無法完成，問題就大了，對所有人都不會是好事，對我及我工作的餐廳可能是威脅」，「趙先生說會拿廚房菜刀砍我的頭。」

法官後續批准對趙春利的禁制令，他不得靠近王英九的住家300碼（約274公尺），不過禁制令於當年7月失效。

另外，報導引述趙春利在磨菇農場工作時的前雇主李秀中（Xuizhong Li，音譯），趙春利多年前曾為他工作14、15個月，他形容趙春利是「小心眼」的人，喜歡在犧牲他人的代價上佔別人便宜，「你如果給他多一點好處，他就會很高興，並且對你很好；但如果他覺得自己不利，他就會對你不滿，然後忽視你。」

23日發生槍擊的加州蘑菇農場。（圖／路透社）

李秀中還說趙春利會向他打小報告，稱其他同事不夠認真，「他說自己在意公司，才會向我報告這些事，但實際上那些工人都很勤奮。」